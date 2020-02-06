منتخب الصالات يواجه المغرب في نهائي بطولة أفريقيا

تقرر مواجهة منتخب الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، مع المغرب بعد غد الجمعة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب. الجمعة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب. وفاز المغرب على أنجولا في نصف النهائي بأربع أهداف نظيفة، بينما هزم الفراعنة منتخب ليبيا بنتيجة ٥/٢.

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