ابراهيم نور الدين حكما لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الخميس ببطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:

طنطا والمصري: النحو التالي: أحمد جمال "حكم ساحة" يعاونه سيد نافع وسيد حسن.. و"الحكم الرابع" رامي ضرار

بيراميدز والأهلي: وسيد حسن.. و"الحكم الرابع" رامي ضرار إبراهيم نور الدين "حكم ساحة، يعاونه واحمد حسام ومحمود أبو الرجال .. و"الحكم الرابع" عمرو الشناوي

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