ابراهيم نور الدين حكما لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الخميس ببطولة الدوري الممتاز علىالنحو التالي:
طنطا والمصري:
أحمد جمال "حكم ساحة" يعاونه سيد نافعوسيد حسن.. و"الحكم الرابع" رامي ضرار
بيراميدز والأهلي:
إبراهيم نور الدين "حكم ساحة، يعاونه واحمد حسام ومحمود أبو الرجال .. و"الحكم الرابع" عمرو الشناوي
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