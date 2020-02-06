الكاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" عن موعد مباراتي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق الترجي الرياضي التونسي بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. الترجي الرياضي التونسي بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. فقد تقررت إقامة مباراة الذهاب يوم 29 من فبراير الحالي بمصر .. بينما تقام مباراة العودة يوم 6 من شهر مارس المقبل في تونس.



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