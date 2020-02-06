بارتوميو ينهي أزمة ليونيل ميسي وابيدال في برشلونة

نجح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، في نزع فتيل الأزمة التي اشتعلت في الساعات الاخيرة بين ايريك ابيدال امدير الرياضي لبرشلونة وليونيل ميسي نجم الفريق. وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، عقد بارتوميو اجتماعاً عاجلاً مع ابيدال، في حضور اوسكار جراو المدير التنفيذي لنادي وتم الاتفاق علي الصلح بين ابيدال وميسي، بعد أن تحدث الطرفين واتفقا علي انهاء المشكلة. أن تحدث الطرفين واتفقا علي انهاء المشكلة. واستقر رئيس النادي الكتالوني علي الابقاء علي ابيدال في منصبه حتي نهاية الموسم. وكان ابيدال قد وجه انتقادات لاذعة مساء أمس للاعبين محملاً اياهم مسئولية الابقاء علي ارنستو فالفيردي المدير الفني السابق للفريق. Advertisements ورد ميسي علي تصريحات المدير الرياضي للنادي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قائلاً : "مع احترامي للجميع، لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء، لكنني أعتقد أنه يتعين على الناس التحلي بالمسؤولية بشأن القرارات التي يتخذونها، واللاعبون مسؤولون عما يحدث على أرض الملعب، ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد، ويتعين على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضًا، وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها".

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