9 ميداليات لمنتخب المصارعة في ثاني أيام بطولة افريقيا

حصد منتخب مصر للمصارعة الناشئين 9 ميداليات بواقع 8 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في ثاني أيام البطولة الأفريقية والمقامة حاليا في الجزائر.
وحقق الميدالية الذهبية كل من محمد طارق في منافسات وزن 65كجم ، وعمر بدر في منافسات وزن 80كجم ، و محمد مصطفى في منافساتوزن 92كجم ، و عمر محمد أمين في منافسات وزن 48كجم ، و شهاب الدين إمام في منافسات وزن 51كجم ، و عبدالرحمن السيد في منافسات وزن 55كجم ، وخالد سالم في منافسات وزن 60 كجم ، وأدهم عبدالله في منافسات وزن 110كجم.
وحقق الميدالية الفضية اللاعب مؤمن إبراهيم في منافسات وزن 71كجم .
وكان منتخب ناشئين المصارعة الحرة قد حقق أمس 8 ميداليات بواقع 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبؤونزية واحدة وحقق منتخب الناشئات 5 ميدليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وبؤونزية واحدة ، ليرتفع رصيد مصر بعد انتهاء اليوم الثاني بالبطولة إلى 22 ميدالية .
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