مدرب صن داونز للوفد: من الصعب تكرار الخماسية أمام الأهلي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي صعوبة مواجهة النادي الأهلي بعدما أسفرت القرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، التي أجريت مساء اليوم الأربعاء، عن مواجهاتهما.

قال موسيماني أن ستكون مواجهة صعبة لكلا الفريقين، وأن نتيجة الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الأهلي في العام الماضي بدور ربع النهائي، أكد أنه من الصعب أن تتكرر مشيرًا إلى أن الأهلي نادي القرن، ولديه لاعبين كبار ومدرب كبير.

وأضاف موسيماني في تصريحات للوفد :" ستكون مباراة كبيرة ومختلفة، بالنسبة لنا وللأهلي، خاصة عندما يأتي إلى ملعبنا ببريتوريا و نفس الأمر بالنسبة لنا عندما نذهب للقاهرة لمواجهتهم، الأهلي نادي كبير ولديهم لاعبين كبار، نادي القرن، ولديهم مدرب كبير، اذا كنت تستمع لي فانا أقول اشياء كبيرة، لكن كرة القدم تظل كرة القدم، تاخذ اتجاها واحدا، المباريات على أرضية الملعب من ستحدد".

وعن هزيمة الأهلي الثقيلة بخماسية

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نظيفة ورغبته بالانتقام، قال موسيماني: "مما لا شك ان مباراة 5-0 التي خسرها الأهلي هي المباراة الراهنة في الاذهان ، لا يمكنك تحقيق مثل هذه النتيجة مرة أخرى أو تسجيل خمس أهداف، وصناعة التاريخ ، ليس من السهل حدوث نتائج مماثلة مثلها مرة أخرى".

وتابع: "من الواضح أن لاعبوا الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي لن يريدوا أبدًا حدوث ذلك الأمر مرة أخرى، لذلك ستكون مباراة مختلفة تماما".

وواصل: "عليك التكيف والتعامل مع البيئة المحاطة بك، والجمهور ومحطة المباراة،

أرى أن الُقرعة تشبه قليلًا قرعة العام الماضي، ولا شك أن المباريات قوية".