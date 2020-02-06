ناشئو سلة الزمالك يتربعون على عرش الجيزة

حصد فريق الناشئين لكرة السلة بنادي الزمالك بنين تحت ١٦ سنة المركز الأول والميداليات الذهبية عقب الفوز على صيد الدقي بنتيجه 57/75 بالمباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم بملعب المنافس ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة الجيزة. 57/75 بالمباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم بملعب المنافس ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة الجيزة. كما حصل اللاعب ياسين ياسر عبدالوهاب على لقب هداف البطولة. وأشاد محمد مجدى أبو فريخه المدير الفني للفريق بجميع اللاعبين وطلب منهم الاستعداد لبطولة الجمهورية المقررة نهاية فبراير الجاري.

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