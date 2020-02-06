رياضة | بالفيديو والصور.. الخليج 365 الرياضي يحاور المدير الفني صاحب ال15 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو والصور.. الخليج 365 الرياضي يحاور المدير الفني صاحب ال15 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"محمد ابراهيم السحرب" مواليد 2005 أصغر مدير فني في جميع المسابقات، ويدير الفريق الأول لنادي وطني شبين أحد أندية القسم الرابع منطقة المنوفية.

تولي إدارة الفريق خلفا لوالده إبراهيم السحرب، في مباراة فريقه مع بركة السبع منذ أسبوعين وانتهت بالهزيمة بنتيجة5/2، وبالأمس تلقي هزيمة من مركز شباب ابشيش بنتيجة 3/0....

