رياضة | ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وتأكد غياب محمود حمدي الونش عن مباراة الإسماعيلي، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة حرس الحدود التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

ومن المقرر ان يخوض محمد عبدالغني مباراة الإسماعيلي بجوار محمود علاء، بدلا من محمود الونش الذي تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.