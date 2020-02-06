رياضة | أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"صان داونز فريق مش سهل ! يابختك يا الترجي".

وكانت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد أجريت مساء اليوم الأربعاء وأسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما سيلتقي الزمالك بنظيره الترجي التونسي حامل اللقب في أخر نسختين للبطولة.

وسيكون الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز على موعد مع الفائز من مواجهة الوداد والنجم الساحلي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال القارة السمراء، وسيلعب الفائز من مواجهة الرجاء ومازيمبي مع الفائز في مواجهة الزمالك والترجي.