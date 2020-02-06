رياضة | أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020: موعد مباراتي الزمالك ضد الترجي بدوري الأبطال.. ترتيب الأبيض في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020: موعد مباراتي الزمالك ضد الترجي بدوري الأبطال.. ترتيب الأبيض في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: فوز جديد في الدوري.. أول تعليق على مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا.. تطور جديد بشأن السوبر الإفريقي

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 5 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحقيق فوز جديد في الدوري وتعليق من الزمالك على مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا وحدوث تطور جديد بشأن السوبر الإفريقي.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحقق فوز جديد في الدوري على حساب حرس الحدود

تمكن نادي الزمالك من الفوز على نظيره نادي حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك والترجي في دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في مدينة السادس من أكتوبر عن وقوع نادي الزمالك مع نظيره نادي الترجي التونسي.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

أول تعليق من الزمالك على مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على مواجهة الترجي قائلا:"القرعة مالهاش كبير، نمتلك لاعبين كبار ومدرب محترم، وسنعمل على عبور الترجي والتأهل لنصف النهائي ومن ثم اللقب".

وأكد أحمد مرتضى، أن الزمالك مقدم على ثلاث مباريات هامة، سواء السوبر المصري مع الاهلي أو السوبر الافريقي مع الترجي ثم ربع النهائي الافريقي، ونثق في لاعبينا في الفوز بالثلاث مواجهات المصيرية.

الزمالك يحدد موعد السفر إلى قطر استعداد للسوبر الإفريقي

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أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على سفر الفريق إلى قطر لخوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم ١٤ فبراير الجاري.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته على هامش حضوره لقرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا : الفريق سوف يسافر إلى لقطر يوم 11 فبراير المقبل ، و وهناك دراسة حاليا لسفر البعثة بطائرة خاصة من القاهرة للدوحة مباشرة .

أخبار نادي الزمالك اليوم

تطور جديد بشان السوبر الإفريقي

أعلن مسئولو نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، عن تلقيهم خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإسماعيلي يوم الأحد القادم 9 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراتي الزمالك ضد الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا (ذهابًا وإيابًا)