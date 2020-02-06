رياضة | نور الدين حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور الدين حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لحنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم التحكيم الذى سيقود مباىاة الاهلي وبيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

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يحل الاهلي ضيف ثقيل على نادى بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري على ملعب الدفاع الجوى في تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD.

وسيقود الحكم إبراهيم نور الدين مباراة الاهلى وبيراميدز ويعاونه كل من احمد حسام ومحمود أبو الرجال و"الحكم الرابع" عمرو الشناوي

ويحتل الأهلي المركز الاول برصيد 36 نقطة بينما بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.