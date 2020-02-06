رياضة | حازم إمام ينتقد الفرص المهدرة أمام حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام ينتقد الفرص المهدرة أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب حازم إمام نجم الزمالك السابق بضرورة علاج مشكلة الفرص المهدرة للاعبي الفريق الأبيض خلال مباراة حرس الحدود التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء ببطولة الدوري.



وفاز الزمالك على الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري.



وأشار حازم في تصريحات عبر قناة أون سبورت بعد اللقاء إلى ضرورة علاج مشكلة الفرص خاصة أن الفريق مقبل على لقاءات صعبة للغاية وقد تنتهي بفرصة واحدة.



وشدد على أن الزمالك كان يجب أن ينهي لقاء الحدود بعدد أكبر من الأهداف حتى يكون الفوز شكله أفضل ومنح اللاعبين دفعة معنوية في الفترة المقبلة.



وأكد أن الزمالك مستواه في الشوط الثاني كان أفضل وظهر اللاعبين بصورة رائعة.