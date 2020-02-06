رياضة | قبل مواجهة الترجي.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الزمالك ضد الأندية التونسية (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الترجي.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الزمالك ضد الأندية التونسية (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة القريبة من منطقة أهرامات الجيزة، وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة لفريق الزمالك أمام نظيره الترجي التونسي حامل لقب النسخة الماضية من البطولة الإفريقية.

وكان الزمالك صعد لربع نهائي دوري ابطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، بينما تأهل فريق الترجي متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

ويتفوق الزمالك تاريخيًا على فريق الترجي التونسي حيث سبق والتقي الفريقين في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز الفارس الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 6 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف خلال مواجهاته السابقة ضد الترجي التونسي.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية تونس:

خاض الزمالك 26 مباراة سابقة ضد الأندية التونسية خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية واجه خلالها 4 أندية (النجم الساحلي – الإفريقي – الصفاقسي – الترجي)، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، بينما تعادل في 6 مباريات، وخسر 8 مباريات، سجل أبناء ميت عقبة 33 هدفا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

Advertisements

تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد الأندية التونسية:

تاريخ مواجهات الأندية المصرية ونظيرتها التونسية حافلا بالأرقام والاحصائيات المثيرة، حيث سبق وتقابلت أندية البلدين في 103 مواجهة سابقة في البطولات الإفريقية (55 مباراة في دوري أبطال إفريقيا – 12 مباراة بكأس الكؤوس الإفريقية – 31 مباراة بالكونفيدرالية – مباراتين بكأس الاتحاد الإفريقي – 3 مباريات بكأس السوبر الإفريقي)

فازت أندية مصر على الأندية التونسية في 44 مباراة، بينما خسرت 30 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 29 مباراة بينهما.

سجلت الأندية المصرية 126 هدفًا خلال مبارياته ضد الأندية التونسية، بينما استقبلت شباكها 106 هدفًا.

أقيمت 52 مباراة بين الأندية المصرية والتونسية على أرض الفراعنة، فازت أندية مصر في 33 مباراة، وخسرت 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 16 مباراة بينهما.

بينما أقيمت 50 مباراة بين أندية البلدين على أرض تونس، فازت أندية مصر في 11 مباراة، وخسرت 27 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 12 مباراة بينهما، واقيمت مباراة وحيدة في ملعب محايد انتهت بالتعادل.