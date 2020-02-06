توتنهام يعبر لدور الـ16 بكأس إنجلترا بفوز صعب على ساوثهامبتون

الخميس 6 فبراير 2020

تأهل فريق توتنهام، لدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الصعب على ضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 3 – 2، في مباراة الإعادة، التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "توتنهام"، وكان اللقاء الأول الذى أقيم على ملعب ساوثهامبتون، قد انتهى بنتيجة التعادل 1 – 1.



سيطر التعادل الإيجابى بنتيجة 1 – 1، على أحداث الشوط الأول، افتتح جاك ستيفنز لاعب ساوثهامبتون، التهديف لفريق توتنهام، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 12، وتعادل شين لونج لساوثهامبتون في الدقيقة 34.

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وفى الشوط الثانى، منح دانى إنجز، التقدم لفريق ساوثهامبتون بالهدف الثانى، في الدقيقة 72، ولكن نجح البرازيلي لوكاس مورا، في تسجيل التعادل للسبيرز، في الدقيقة 78.

وسجل النجم الكوري الجنوبى، هيونج مين سون، الهدف الثالث لفريق توتنهام، بالدقيقة 87، عن طريق ركلة جزاء، ليقود فريقه إلى دور الـ16 من البطولة.

ويواجه توتنهام في دور الـ16، فريق نورويتش سيتي، الذى تخطف فريق بيرنلى، بنتيجة 2 – 1.