الامارات | ريجيكامب: ليما اتخذ القرار المناسب باللعب لمنتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: ليما اتخذ القرار المناسب باللعب لمنتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن اللاعب فابيو ليما اتخذ القرار المناسب باللعب باسم المنتخب الإماراتي، لافتاً إلى أن اللاعب البرازيلي الأصل حقق حلمه باللعب على المستوى الدولي.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي: «أنا سعيد من أجل فابيو ليما وانضمامه إلى المنتخب الوطني بعد حصوله على الجواز الإماراتي، وأرى أنه اتخذ القرار الصحيح، فعمره صغير ومناسب والمستقبل أمامه، ولا شك أن اللعب على المستوى الدولي مختلف، وبذلك سيحقق حلمه باللعب للمنتخب وخوض المباريات الدولية، وقد ذكرت في العديد من المرات أنه من الفخر أن تلعب في صفوف المنتخب».

وبالنسبة إلى مباراة الوصل أمام عجمان غداً في دوري الخليج العربي، قال: «نعرف طريقة عجمان وأسلوب لعبهم، وخطورتهم في الهجمات المرتدة، يدافعون بشكل جيد، ويقاتلون على كرة، وليس من السهل الفوز على عجمان، لذا يجب أن نكون جاهزين بشكل جيد، وأن نقاتل لأننا نلعب على أرضنا ويجب أن نحقق الفوز».

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وأشار إلى أن الوصل سيفتقد خدمات الإكوادوري فيرناندو غايبور بسبب عدم تعافيه من الإصابة، بينما يعود حمد البلوشي بعدما أنهى فترة الإيقاف، وقال: «أتمنى أن يكون لدي تشكيلة قوية، لأن هذه المباراة ستكون قتالية، يجب أن نكون أذكى عندما تأتي لنا الفرص، ويجب أن نستغل الفرص التي نحصل عليها حتى إذا كانت نسبة خطورتها 50% وليس الفرصة التي نسبة تسجيلها 100%، ويجب أن نطور نفسنا أمام المرمى ونستغل الفرص بشكل جيد».

وعن خسارة الوصل أمام العين بخمسة أهداف دون رد، قال ريجيكامب: «إذا حللنا مباراتنا أمام العين وشاهدنا المباراة كاملة، فيجب أن أقول إننا تعاملنا مع المباراة في أول 10 دقائق، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدقائق العشر الأخيرة بالطريقة نفسها، لكن بشكل عام قدمنا مباراة جيدة، وفي النهاية خسرنا بنتيجة كبيرة لا أتمناها، وأنا حزين جداً بسبب هذه الخسارة»، مضيفاً: «عندما نلعب هذا النوع من المباريات يجب أن يكون تركيزنا بنسبة 100% في جميع وقت المباراة، لأن الأخطاء تكلفنا الخسارة وإهدار جهدنا».

أما بالنسبة إلى التعاقد مع حمدان العبيدلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، فقال: «حمدان لاعب صغير، هو لاعب جيد جداً، لكن يحتاج إلى العمل بشكل كبير، لأنه ليس من السهل أن يلعب في هذا المركز من دون أن يقاتل، لكن لديه مستقبل كبير، وإمكانات جيدة، ونتمنى أن يقدم الإضافة».