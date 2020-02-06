الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في «المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في «المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، سباقات اليوم الرابع لمهرجان ولي عهد دبي للهجن، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيم 33 شوطاً لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، شهدت تنافساً قوياً بين هجن العاصفة وهجن الرئاسة.

وتابع سموّه الفترة المسائية، التي شهدت إقامة 17 شوطاً، إذ فازت هجن العاصفة بالمركز الأول في الشوط الأول المخصص إلى البكار المحليات، بعدما قاد المضمر غياث الهلالي، المطية «الشاهينية» لصدارة الشوط، مسجلة زمناً قدره 7:15:0 دقائق، بينما فازت بلقب الشوط الثاني المخصص إلى البكار المهجنات «جمايل» المملوكة إلى هجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 7:15:6 دقائق.

وعادت هجن العاصفة إلى الصدارة في الشوط الثالث المخصص إلى الجعدان المحليات عن طريق «شاهين»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 7:18:0 دقائق، قبل أن تحقق هجن الرئاسة لقب الشوط الرابع المخصص إلى الجعدان المهجنات عن طريق «شاهين»، بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 7:15:3 دقائق.

أما الشوط الخامس المخصص إلى البكار المحليات، فشهد ظهور هجن زعبيل في لائحة المتصدرين، بعدما جاءت «الشاهينية» في المركز الأول، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلة زمناً قدره 7:15:3 دقائق، بينما فازت «التماس» المملوكة إلى هجن الرئاسة بلقب الشوط السادس المخصص إلى البكار المهجنات، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، مسجلة زمناً قدره 7:19:7 دقائق.

Advertisements

وسيطرت هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على الشوطين السابع والثامن، إذ فاز «شاهين» بالمركز الأول في السباق المخصص إلى الجعدان المحليات، مسجلاً زمناً قدره 7:18:4 دقائق، كما فاز «شاهين» بلقب الشوط المخصص إلى الجعدان المهجنات، مسجلاً زمناً قدره 7:18:5 دقائق، أما الشوط التاسع المخصص للبكار المحليات، شهد فوز «الصايلة» المملوكة إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر عبيد شينان المري، مسجلة زمناً قدره 7:15:7 دقائق، وفازت بالشوط العاشر المخصص إلى البكار المهجنات «متعبة» المملوكة إلى هجن الرئاسة، بقيادة محمد زيتون المهيري، مسجلة زمناً قدره 7:21:8 دقائق.

وعلى صعيد الفترة الصباحية، أقيم 16 شوطاً، شهدت أيضاً تنافساً قوياً بين هجن العاصفة وهجن الرئاسة، إذ فازت كل منهما بستة أشواط، بينما فاز بشوط واحد كل من سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وهجن البشاير، وهجن ند الشبا.

وتألقت «الشاهينية» المملوكة إلى هجن العاصفة في الشوط الأول المخصص إلى البكار المحليات، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 7:29:4 دقائق، بينما منحت «راهية» المملوكة إلى هجن الرئاسة، بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي، لقب الشوط الثاني المخصص إلى البكار المهجنات، مسجلة زمناً قدره 7:29:9 دقائق، أما الشوط الثالث المخصص إلى الجعدان المحليات، شهد فوز «شاهين» المملوك إلى هجن العاصفة، بقيادة غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 7:36:6 دقائق، وحقق «مشبب» المملوك إلى هجن الرئاسة، بقيادة محمد زيتون المهيري، لقب الشوط الرابع المخصص إلى الجعدان المهجنات، مسجلاً زمناً قدره 7:30:4 دقائق.

• 33 شوطاً لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، شهدها اليوم الرابع لمهرجان ولي عهد دبي للهجن.