الامارات | 560 ألف يورو مجموع جوائز كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بنادي الشارقة للفروسية والسباق النسخة الثامنة من كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز، فئة الخمس نجوم والمانحة لنقاط التأهل إلى نهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2020، نهائي المجموعة الإقليمية السابعة، إذ تقام البطولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وكشف النادي في مؤتمر صحافي أمس، أن البطولة ستشهد مشاركة 235 فارساً يمثلون 42 دولة، وبجوائز تبلغ 560 ألف يورو (ما يقارب مليونين و300 ألف درهم).
وحضر المؤتمر الصحافي مدير عام نادي الشارقة للفروسية سلطان اليحيائي، والأمين العام لاتحاد الفروسية الدكتور غانم الهاجري، والمدير الإقليمي لشركة «لونجين» راعي البطولة باتريك عون، ومن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فاطمة السويدي، ورعاة الحدث.
وقال اليحيائي في تصريح صحافي: هذه أول بطولة في فئة الخمس نجوم تقام في صالة مغطاة بالشرق الأوسط والوطن العربي، كما أنها آخر بطولات الدوري العربي المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
وقال إن البطولة تشهد مشاركة نخبة فرسان الإمارات يتقدمهم عبدالله المهيري، وكذلك عبدالله الشربتلي وعبدالله المري.
• البطولة تعد مؤهلة إلى كأس العالم التي تقام في لاس فيغاس بأميركا.
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