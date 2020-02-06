الامارات | سلغادو: المعيشة في دبي تجعل الفرد يشعر بالسعادة والاستقرار

شكرا لقرائتكم خبر عن سلغادو: المعيشة في دبي تجعل الفرد يشعر بالسعادة والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم ريال مدريد، السابق ميشيل سلغادو، إن دبي سجلت اسمها على خريطة الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، بعدما باتت وجهة مفضلة لأفضل الأندية على مستوى العالم.

وأوضح في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن دبي قادرة على تنظيم أفضل الفعاليات الرياضية، وقال: «أعيش هنا، وأعلم ماذا يمكن أن تقدم دبي عندما تنظم أي حدث رياضي».

وأضاف: «أتذكر عندما جئت للمرة الأولى إلى دبي في 2001، إذ شعرت بالانبهار والإعجاب بما تملكه الدولة من إمكانات رائعة، بينما أصبحت موجوداً بشكل دائم هنا عقب اعتزالي كرة القدم».

وتابع: «الحياة هنا رائعة، أنا أعيش مع أسرتي، وكل شيء متوافر من ناحية الأمان والمدارس، والمعيشة التي تجعل الفرد يشعر بالسعادة والاستقرار».

كما قال سلغادو خلال مشاركته في مؤتمر صحافي، عقد أمس، للإعلان عن تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، إن بطولة القارات ولدت في دبي وتشهد نمواً متزايداً كل عام، سواء في عدد الفرق المشاركة أو في قوة المنافسة، وأضاف: «الهدف من إقامة هذه البطولة، إدخال اللاعبين الصغار في نظام كرة القدم، لقد لاحظت أن هناك مواهب كثيرة تلعب في الشوارع، وتؤدي بصورة مثالية، لكنها لم تدخل في النظام، الذي أتحدث عنه، إلا في سن متأخرة فتضيع فرصة تطويرها مبكراً».

وأشار: «تابعت مواهب كثيرة في الجزائر ومصر والإمارات، لم يخرج منها للعالمية إلا لاعبون قليلون للغاية والسبب أن البعض منهم، خصوصاً من مصر والجزائر، يخرجون للاحتراف بعد سن الـ18، وهذه سن متأخرة جداً للاحتراف، عكس اللاعبين الأفارقة الذين يحترفون بين سن 10 و12 سنة».

ريال مدريد وبرشلونة يشاركان في كأس دبي للقارات تحت 13 سنة

أعلن مجلس دبي الرياضي تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي تقام من 13 إلى 15 الجاري في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة 24 فريقاً من 12 دولة. ويتقدم المشاركين أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، وسيلتا فيغو من إسبانيا، وأرسنال الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي والزمالك المصري، بالإضافة إلى أندية شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والوحدة، من الإمارات.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، بحضور حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني دافيد دي خيا، ومواطنه لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، ميشيل سلغادو، إن هذه البطولة أصبح لها أثر إيجابي كبير في تطوير فئة عمرية مهمة في كرة القدم.

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وأضاف حارب: «خلال السنوات الماضية، أثبتت تلك البطولة أنها أكسبت لاعبينا المزيد من الخبرة والمهارة والثقة بالنفس، وسيستفيدون من متابعة أحدث أساليب التدريب التي تنتهجها أفضل الفرق العالمية المشاركة في البطولة، التي تمثل فرصة رائعة للتنافس أمام 400 لاعب من أشهر الفرق العالمية».

وتابع: «تعطينا البطولة فرصة متابعة فرق عالمية، كما تمنحنا نظرة مبكرة إلى مستقبل لاعبي كرة القدم من الناشئين المشاركين، حيث سيواصل العديد منهم تمثيل أنديتهم ودولهم للفوز بالألقاب الدولية».

دي خيا: تجربة اللاعبين العرب ناجحة في الدوري الإنجليزي

أكد حارس مرمى مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا، أن تجربة اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» تعد ناجحة للغاية، وقال: «صلاح ومحرز وتريزيغيه، يقدمون مستويات رائعة في البريميرليغ، والتجربة قد تنجح في المستقبل، عطفاً على الاهتمام الذي أشاهده هنا في دبي، من خلال تنظيم بطولة مثل القارات للناشئين تحت 13 سنة، التي تشارك فيها أندية عربية قد تُفرز مواهب يكون لها مستقبل كبير في كرة القدم».

وتابع: «تطور اللاعبين الناشئين، يحتاج إلى الشغف الذي يعد الأساس في الاستمرارية والتطور والنجاح».

وذكر: «حينما كنت في بداياتي وفي تلك المرحلة السنية نفسها، نصحني المدربون بأن أكون دائماً شغوفاً، أحب العمل وأتدرب بأفضل صورة ممكنة، كنت أنظر إلى نجوم كرة القدم، وأتطلع إلى اليوم الذي أصبح فيه مثلهم، وقد تحقق ذلك بفضل الجهد والمثابرة».

ويوجد الحارس الإسباني برفقة فريق مانشستر يونايتد الذي يقيم معسكراً في دبي، وقد استجاب لدعوة مجلس دبي الرياضي لحضور المؤتمر الصحافي لتقديم بطولة القارات تحت 13 سنة.

ورفض دي خيا إقامة أي لقاءات صحافية أو تلفزيونية عقب المؤتمر، مكتفياً بالتقاط الصور التذكارية مع عدد من لاعبي فرق الأندية والأكاديميات، الذين حضروا وقائع المؤتمر والتوقيع على قمصانهم.

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