الامارات | ثنائي شباب الأهلي وحارس بني ياس يحصدون جوائز «المحترفين» في يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي شباب الأهلي وحارس بني ياس يحصدون جوائز «المحترفين» في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد ثنائي نادي شباب الأهلي فيديريكو كارتابيا ورودولفو أروابارينا جائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في دوري الخليج العربي لشهر يناير، بينما توج حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني بجائزة أفضل حارس مرمى.

وقالت رابطة المحترفين في بيان صحافي: «توج كارتابيا بجائزة أفضل لاعب بعد منافسة حامية مع مهاجم الظفرة جواو بيدرو، حيث جمع الأرجنتيني 29% من الأصوات، متفوقاً بفارق بسيط على البرازيلي بيدرو الذي حصل على 24% من أصوات الجمهور، بينما حل لاعب وسط الجزيرة ثولاني سيريرو ثالثاً بـ17% من مجموع الأصوات، وجاء جناح الشارقة ريان مينديز رابعاً، بينما حل مهاجم الوحدة سباستيان تاجليبو في المركز الخامس».

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من جانبه تفوق حارس بني ياس فهد الظنحاني على منافسه خالد السناني حارس مرمى الظفرة بفارق ضئيل، ليفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الشهر، بينما أكمل حارس مرمى الوصل حميد عبدالله عقد المتنافسين بحلوله ثالثاً.

وفي فئة المدربين، ذهبت الجائزة إلى مدرب شباب الأهلي متصدر ترتيب الدوري الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وحل مدرب الوحدة الإسباني مانويل خيمينيز ثانياً، بينما جاء مدرب الوصل الروماني لورنتيو ريجيكامب ثالثاً.

وستقوم رابطة المحترفين بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة 16 اليوم.