الامارات | «القوس والسهم» ترفع رصيد الإمارات إلى 5 ذهبيات في «عربية السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «القوس والسهم» ترفع رصيد الإمارات إلى 5 ذهبيات في «عربية السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت لاعبات الإمارات تألقهن في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، إذ رفعن غلة الإمارات إلى أربع ميدالية ذهبية عقب نجاحهن، أمس، في انتزاع المركز الأول في مسابقات فِرَق القوس والسهم في ثالث أيام الدورة، المقامة حالياً في ضيافة الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 الجاري، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية، تتنافس على ألقاب تسع مسابقات.

وعقب انتهاء المنافسات، قامت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، برفقة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، وعدد من ممثلي الاتحادين العربي والإماراتي للقوس والسهم، والشركات الراعية، بتتويج الفائزات الأوليات.

وأهدت راميات نادي الشارقة لرياضة المرأة، الرياضة الإماراتية الذهبية الخامسة، عقب ذهبيتَي فردي وفِرَق الفروسية، أول من أمس، وذهبيتَي فردي الكاراتيه في منافسات «الكوميتيه» خلال اليوم الأول من الدورة.

وبرصيد أمس، رفعت لاعبات الإمارات رصيدهن من الميداليات الملونة إلى 14 ميدالية، بواقع خمس ذهبيات وأربع فضيات وخمس برونزيات.

يذكر أن فريق الشارقة الحائز ذهبية القوس والسهم، الذي يتكون من مها الحوسني، وآمنة يوسف العوضي، وحصة يعقوب العوضي، تمكن من إنهاء المنافسات في المركز الأول، بتغلبهن على فريق نادي البحرين للرماية بواقع 5-1، الذي جاء مكملاً لتألقهن في نصف النهائي بالفوز على فريق مركز الرياض السعودي بواقع 6-2، خصوصاً أن فريق الشارقة كان قد حل في الأدوار التأهيلية بالمركز الثاني برصيد 1404 نقاط.

مريم عيسى تهدي البحرين ذهبية الفردي

أهدت مريم عيسى بلدها البحرين ذهبية منافسات فردي القوس والسهم، بفوزها في النهائي على العراقية، رند سعد المشهداني، بنتيجة 6-صفر.

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وحققت متصدرة المرحلة التمهيدية انتصاراً مستحقاً في الدور الـ16 على السودانية، سماح عبدالسلام بنتيجة 6-صفر، وفازت على مواطنتها، مريم صلاح، في دور الثمانية بواقع 6-4، لتواصل مشوارها نحو النهائي بتخطيها المربع الذهبي بالفوز على السعودية، سارة سلوم، بواقع 7-3.

طائرة الوصل تتخطى الأهلي البحريني

واصل فريق سيدات نادي الوصل حملة الدفاع عن لقبه بالصورة المثلى، عقب الفوز، أمس، على الأهلي البحريني بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، لحساب ثانية جولات المجموعة الثانية. وعزز الوصل صدارته لفِرَق المجموعة برصيد ست نقاط، فيما تجرع الأهلي البحريني خسارته الثانية على التوالي، التي أبقته في المركز الأخير، وحملت انطلاقة المباراة وتيرة متكافئة بين الفريقين، بعد شوط أول أنهته سيدات الإمبراطور بنتيجة 26-24، قبل أن يشهد الشوطان الثاني والثالث تفوقاً واضحاً للوصل بواقع 25-15 و25-21.

فوز سلة الشارقة على «إليت» السعودي

افتتحت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة مشوارهن، ضمن منافسات كرة السلة، بفوز عريض على فريق «إليت» السعودي، بفارق 23 نقطة وبنتيجة 85-62، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لحساب المجموعة الأولى.

وبانتصارهن هذا، حصدت سيدات الشارقة أولى نقاطهن في البطولة، ليحتللن المركز الثالث برصيد نقطتين، في مجموعة يتصدرها فريق الأمل التونسي برصيد أربع نقاط.

• 78 نادياً من 18 دولة عربية، تتنافس على تسع مسابقات في البطولة.