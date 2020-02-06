الامارات | الأحبابي نجم الجولة 15 في استفتاء «سبورت فور أوول»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحبابي نجم الجولة 15 في استفتاء «سبورت فور أوول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل نجم العين بندر الأحبابي على جائزة «نجم الأسبوع» في استفتاء شبكة سبورت فور أوول، الذي شارك فيه 1238 مصوتاً من متابعي الشبكة، بالإضافة إلى ترشيحات 20 خبيراً رياضياً وإعلامياً.

وحصد الأحبابي المركز الأول بنسبة 62%، وبفارق كبير عن جناح الشارقة ريان منديز، الذي حل ثانياً بنسبة 18%.

وأسفرت نتيجة الاستفتاء عن فوز حارس الوحدة محمد الشامسي بلقب «أفضل حارس» في الجولة الخامسة عشرة، بنسبة إجمالية 35.5%، متفوقاً على العيناوي خالد عيسى بـ26.5%.

وفي فئة «أفضل حكم» نالها محمد عبدالله حكم قمة العاصمة بين الجزيرة والوحدة، بنسبة 68.5%، تلاه سلطان محمد صالح الذي أدار لقاء العين والوصل بنسبة 23%، وحل ثالثاً محمد أحمد يوسف مساعد أول لقاء الجزيرة والوحدة بـ8.5%.