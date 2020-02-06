الامارات | غرناطة يبلغ نصف نهائي كأس إسبانيا للمرة الأولى منذ 51 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يبلغ نصف نهائي كأس إسبانيا للمرة الأولى منذ 51 سنة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الدولي السابق المخضرم روبرتو سولدادو، فريقه غرناطة إلى تجريد فريقه السابق فالنسيا من لقب بطل مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بتسجيله هدفي الفوز 2-1 أول من أمس، في الدور ربع النهائي، وهذه أول مرة يصل فيها فريق غرناطة إلى دور الـ4 منذ 51 عاماً.
ومنح سولدادو التقدم لغرناطة في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، وسجل رودريغو مورينو هدف التعادل في الدقيقة 15 ألغي بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو «في آيه آر»، قبل أن ينجح في هز الشباك في الدقيقة 40 مدركاً التعادل.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو التمديد حصل غرناطة على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع خاومي كوستا، فانبرى لها سولدادو بنجاح في الدقيقة 94.
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