شكرا لقرائتكم خبر عن دوجاري يفتح النار على «مبابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن الفرنسى كريستوف دوجارى، نجم برشلونة وميلان السابق، هجومًا عنيفًا على مواطنه كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد واقعته الأخيرة مع مدربه توماس توخيل. وكان مبابى قد اعترض على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة بشكل غير لائق، حيث حاول الابتعاد عن توخيل، عندما فضل المدرب التحدث معه لتهدئته.

وقال دوجارى فى تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «بصراحة، انهرت عندما رأيت مبابى يفعل ذلك، قلت لنفسى إننى من المستحيل أن أفعل شيئًا كهذا».

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وأضاف: «رغم صغر سنه، لكنه نضج فى وقت لا يصدق، إلا أن القيام بتلك الأشياء يجعله فتى مدللا وفاسدا».

وتابع: «أحب هذا اللاعب، إنه بارز وآمل أن أراه دائمًا، لكن من المؤلم حقًا رؤيته هكذا، لم يحترم توخيل، وكذلك زملاؤه كافانى وإيكاردى».

وواصل: «سجل كافانى 200 هدف مع باريس سان جيرمان، ويلعب فى النادى منذ 10 سنوات، وعندما جلس بديلًا لم يعترض».

وأضاف: «ما فعله مبابى أمر فاضح، تساءلت ماذا دار فى رأسه؟ من يظن نفسه؟ ما مشكلته؟ لماذا فعل ذلك؟ إنها واحدة من أكبر خيبات الأمل بالنسبة لى». وتابع: «لن أرى مبابى كما كان من قبل، لقد انتهى الأمر بالنسبة لى». وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة مبابى فى الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد دخوله فى أزمات مع الألمانى توماس توخيل، المدير الفنى للفريق الباريسى، وكان آخرها اعتراضه على تبديله فى المباراة الأخيرة للفريق فى الدورى الفرنسى.