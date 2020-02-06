شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيرينا: نحتاج لأسلوب لعب جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باتريك مراد أوغلو مدرب سيرينا ويليامز، إن المصنفة الأولى عالميا سابقا في كرة السلة تحتاج إلى إعادة التفكير في انتهاج أسلوب جديد في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد المعاناة في أستراليا المفتوحة.

وكانت اللاعبة البالغ عمرها 38 عامًا تأمل في حصد لقبها 24 في البطولات الكبرى لمعادلة الرقم القياسى للأسترالية مارجريت كورت، لكنها ودعت ملبورن من الدور الثالث أمام الصينية وانج كيانج.

ووصلت سيرينا، التي فازت ببطولة أوكلاند قبل التوجه إلى ملبورن، إلى 4 مباريات نهائية في البطولات الكبرى منذ إنجاب ابنتها أولمبيا في 2017 لكنها لم تتوج بأى لقب.

وقال مراد أوغلو لهيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) «يجب أن نقبل الواقع وأن الأمور لا تسير بشكل جيد، يجب أن نواجه الواقع لكنها تتحلى بالإيجابية بشأن إمكانية النجاح، وإلا ما استمرت على الأرجح في ملاعب التنس.. هي تثق أن بوسعها الفوز وأنا أيضا، هي ليست بعيدة لكن يجب تغيير بعض الأشياء».

وأضاف «ربما تعود بأسلوب مختلف واستراتيجية مختلفة وأهداف مختلفة حتى تحقق النجاح، هي تتحلى بالإيجابية، كما أنها تعانى من مشاعر سلبية أيضا لأن عدم فوزها ببطولة كبرى يمثل إخفاقا».

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على جانب آخر، بمجرد فوز نوفاك ديوكوفيتش باللقب 17 في البطولات الأربع الكبرى في التنس، عقب تتويجه للمرة الثامنة في أستراليا المفتوحة، وضع اللاعب الصربى لنفسه جدولا زمنيا لتحطيم الرقم القياسى في مجموع هذه البطولات.

وتفوق ديوكوفيتش على المصنف الخامس دومينيك ثيم في نهائى مثير، بنتيجة 6-4 و4-6 و2-6 و6-3 و6-4 ليصبح على بعد 3 ألقاب من الرقم القياسى لروجر فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، ولقبين خلف رفائيل نادال صاحب المركز الثانى.

وقال ديوكوفيتش أمام جمهور صربى متحمس في ملبورن بارك «أعتقد أنه للحصول على فرصة لتحقيق الرقم التاريخى سأسعى لبذل كل جهد ممكن هذا الموسم وفى الموسم المقبل على أقصى تقدير».

وأضاف «سأكرس الوقت والطاقة لتحقيق هذا الهدف».

ومثل فيدرر الذي يقلل مشاركاته في البطولات منذ تجاوز الثلاثين من عمره، لتمديد مسيرته، يتوقع ديوكوفيتش (32 عاما) تقليص عدد البطولات التي يخوضها، وقضاء وقت أطول مع أطفاله في مستقبل ليس ببعيد.

وتابع «أعتقد أن الأطفال وصلوا إلى سن يتطلب أن أقضى معهم وقتا مناسبا، وأن أكون أفضل أب ممكن وألا ألعب كل البطولات، أقترب من مرحلة يجب أن أضبط فيها الأوضاع وأن ألعب بشكل أقل».