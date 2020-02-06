شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: «صن داونز فريق مش سهل.. يابختك يا الترجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على قرعة دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: «صان داونز فريق مش سهل»، في إشارة إلى المباراة المقرر إقامتها بين الأهلي والفريق الجنوب أفريقي.

فيما سخر آل الشيخ، من لقاء الترجي بالزمالك في دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، قائلًا: «يابختك يا الترجي».

وأسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، عن مواجهة الأهلي مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا، والزمالك مع الترجي التونسي.

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وفي نفس الدور يواجه مازيمبي الكونغولي الرجاء المغربي، بينما يواجه النجم الساحلي والوداد المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب للأهلي والزمالك في القاهرة أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري، بينما تقام مباراة العودة بجنوب أفريقيا وتونس في أحد يومي 6 أو7 مارس المقبل.

وبناءً على القرعة التي أجريت لمواجهات دور نصف النهائي، من المتوقع أن يصطدم الأهلي في حالة تأهله مع الفائز من مباراة النجم الساحلي والوداد المغربي، بينما يقع الزمالك في حال تأهله مع الفائز من مباراة مازيمبي والرجاء المغربي.