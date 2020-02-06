شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لفك «عقدة» بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق جماهير الكرة المصرية، بمختلف ميولها، عند السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، صوب ملعب الدفاع الجوى، حيث المواجهة المرتقبة بين فريقى بيراميدز والأهلى، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة، والتى تحولت إلى ديربى خاص بين الفريقين، منذ مشاركة بيراميدز في الدورى باسمه الجديد، بعد تغييره من الأسيوطى، لما في المواجهة من ندية وطابع خاص، حيث يُعد بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم يتمكن الأهلى من الفوز عليه في أي مواجهة سواء في مواجهتى الدورى أو الكأس، والتى تمكن بيراميدز من الفوز بها جميعًا، وهو ما يعطى للمواجهة طابعًا خاصًا لدى الجماهير المصرية. وبالرغم من تهدئة الأجواء بين إدارتى الناديين خلال الفترة الأخيرة، فإن المواجهة لا تزال تحمل طابعًا خاصًا للاعبين داخل المستطيل الأخضر، حيث يسعى لاعبو الأهلى ومديرهم الفنى، رينيه فايلر، لفك عقدة بيراميدز، التي لازمت الفريق طوال الفترة الماضية، والتخلص منها نهائيًا والتأكيد على أن ما حدث في الموسم المنقضى لن يتكرر. وفى الجهة الأخرى، لا تقل المواجهة في الأهمية بأى حال من الأحوال بالنسبة للاعبى بيراميدز وأعضاء جهازهم الفنى، الذين يسعون بكل قوة لتأكيد العقدة والتفوق على الأهلى في رابع مواجهة بينهما وتحقيق انتصار يضمن للفريق البقاء ضمن فرق المنافسة. ويدخل الأهلى المواجهة محتلًا صدارة الجدول، برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة، وله ثلاث مباريات مؤجَّلة، بخلاف مواجهة اليوم، فيما يدخل بيراميدز اللقاء محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب، وله 27 نقطة، جمعها من 15 مباراة. وأنهى «الأحمر» استعداداته للمواجهة من خلال التدريبات التي أداها الفريق في ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد العودة من السودان، وتأكد غياب الثنائى رمضان صبحى وأحمد فتحى عن المواجهة بسبب عدم تخلصهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا وأبعدتهما عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المنقضية. وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى، بعد تماثل جونيور أجايى للشفاء من نزلة البرد التي تعرض لها، والتى أبعدته عن المران مع الفريق عقب العودة من السودان، وبات اللاعب جاهزًا للمشاركة أمام بيراميدز. ويُنتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل يضم: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف ورامى ربيعة ومحمد هانى ومحمد مجدى قفشة وعمرو السولية وإليو ديانج وحسين الشحات وجونيور أجايى ومروان محسن. وعلى الجانب الآخر، أنهى فريق بيراميدز استعداداته من خلال التدريبات الأخيرة التي أداها الفريق على ملعبه بالدفاع الجوى، وحرص «تشاتشيتش»، المدير الفنى لبيراميدز، على مشاهدة آخر مباريات للأهلى سواء في الدورى أو البطولة الإفريقية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف. ويُنتظر أن يخوض بيراميدز المواجهة بتشكيل يضم: أحمد الشناوى وأحمد أيمن منصور وطارق طه وعلى جبر ورجب بكار وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وعبدلومالا وجون أنطوى ودودى الجباس.