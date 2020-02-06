شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في سموحة بسبب عشوائية جدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الاستياء داخل نادى سموحة بسبب التعديلات المستمرة في جدول الدورى وعدم وضوح الرؤية بخصوص جميع الجولات ما يتسبب في حدوت حالة من الارتباك في النادى، خصوصا فيما يتعلق بحجز الفنادق في المحافظات البعيدة عن الإسكندرية. وحمّل مسؤولو سموحة اتحاد الكرة مسؤولية التخبط الذي تشهده البطولة، وتدفع ثمنه الأندية التي تتخبط وترتبك، خاصة أن لجنة المسابقات أصبحت تضع الجدول بالقطعة.

وقال عبدالبارى المليجى، المدير الإدارى لسموحة: «إن عشوائية الجدول تضر كل الأندية، وفى سموحة نعانى كثيرا من تلك الأمور، ونتمنى أن يراعى اتحاد الكرة ظروف الأندية، ويساعد في انتظام المسابقة لتجنب المشاكل والأزمات التي نعانى منها باستمرار».

من ناحية أخرى، عبّر حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، عن دهشته لاستمرار ملازمة سوء التوفيق لفريقه في مبارياته المقامة على ملعبه بالإسكندرية بعد تعادل فريقه أمام مصر للمقاصة مؤخرا في الجولة السادسة عشرة للدورى. وقال صدقى: «نؤدى كرة قدم جميلة ولكن هذا لا يكفى، ونحتاج للانتصار لاستعادة الثقة بسبب غياب الفوز عن الفريق، لاسيما وأننا بالفعل نقدم كل ما لدينا في المباريات ولكننا لا ننتصر». وأشار إلى أن البداية بالنسبة لفريقه في اللقاء الأخير أمام المقاصة كانت سيئة، ولكن بعد ذلك أدينا بشكل أفضل، وأضاع فريقه أكثر من فرصة محققة لتحقيق الفوز، ونفس الأمر تحقق أمام الاتحاد السكندرى ولم ننتصر. وتابع: «ندرس أسباب تلك التعادلات، وتصحيح الأخطاء قبل المواجهة المقبلة للفريق أمام نادى مصر في الأسبوع الأخير للدور الأول للدورى، والتى تقام في الخامسة مساء السبت المقبل على استاد الكلية الحربية».