شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى طنطا في مواجهة البحث عن الانتصارات الغائبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادي المصري، مع نظيره طنطا في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز. يدخل المصري الذي يقوده إيهاب جلال اللقاء برصيد 16 نقطة في المركز الثانى عشر، عقب خسارته الأخيرة بالدورى من الجونة 1- 2 ويتطلع الفريق لتصحيح الأوضاع وفتح صفحة جديدة مع الانتصارات، وحرص المدير الفنى خلال الأيام الماضية على تجهيز كل العناصر للمباراة بجانب دراسة طنطا جيدا من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التي خاضها الفريق مؤخرا للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

على الجانب الآخر، يعانى طنطا من سوء النتائج الذي وضعه في مؤخرة الجدول المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل 7 وخسر 6 لقاءات ليضع الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين المدير الفنى في حرج أمام الإدارة، خاصة أن الفريق مازال يعانى من نزيف النقاط مع قرب انتهاء الدور الأول للدورى، وركز المدير الفنى خلال الفترة الماضية على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها، كما شدد عليهم خلال الجلسة التي عقدها معهم على ضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز.