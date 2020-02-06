شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يتوسط لتخفيف العقوبات على لاعبي الإسماعيلي.. ومعسكر مبكر للفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى تخفيف العقوبات المالية التى وقعها مجلس الإدارة على اللاعبين بعد الخسارة الأخيرة من أسوان 1-2، فى الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك التى ستقام الأحد المقبل بالجولة السابعة عشرة للدورى. وحرص ديديه جوميز، المدير الفنى، على الاجتماع مع اللاعبين قبل مران أمس، شدد خلاله على ضرورة مصالحة الجماهير بتصحيح الأوضاع وتحقيق الانتصارات فى الفترة المقبلة من أجل التقدم فى الجدول واحتلال مركز يناسب الفريق. وقرر جوميز دخول الفريق فى معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للتركيز الشديد والابتعاد عن الضغوط، خاصة أنه يدرك صعوبة المواجهة التى تأتى أمام منافس قوى مثل الزمالك، الذى يضم عناصر مميزة.

ويفقد الفريق جهود عدد من لاعبيه هم: محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لعدم إرساله الموافقة الأمنية لدخول مصر، وكانت إدارة النادى قد أنهت كافة بنود التعاقد مع كادو، وتم قيده محليا وعربيا.

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ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى ترتيب جدول مسابقة الدورى، برصيد 21 نقطة.

من جانبه أكد أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلى، أن الخسارة من أسوان غير متوقعة وأحدثت حالة من الحزن لدى الجميع، لكننا قادرون على التعويض فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللاعبين تعاهدوا على فتح صفحة جديدة مع الانتصارات والسعى لتقديم عروض قوية تناسب مكانة وحجم الفريق.