شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» يجبر الزمالك على التوجه للإمارات من قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، توجه بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى، لمدينة أبوظبى بدولة الإمارات، لخوض مباراة السوبر المصرى، أمام النادى الأهلى، عقب خوض الفريق مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها يوم 14 من الشهر الجارى في قطر. ورفض المجلس عودة الفريق إلى القاهرة ثم التوجه إلى أبوظبى بسبب ظروف الطيران وضيق الوقت، حيث إنه لا يوجد طيران مباشر بين مصر وقطر، كما أنه لا يوجد طيران مباشر أيضا بين الإمارات وقطر، وهو الأمر الذي سيجبر الفريق على التوجه لدولة عمان ثم التوجه للإمارات لخوض السوبر المصرى. ومن المقرر أن يترأس بعثة الفريق في قطر، إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الفريق، فيما سيكون رئيس بعثة الفريق في السوبر المصرى، أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة. من جانبه، قال أحمد مرتضى، عضو المجلس، إن ضيق الوقت بين مباراتى السوبر الإفريقى والمصرى، ورغبة الجهاز الفنى في استغلال الوقت للاستعداد لمباراة القمة، أجبر المجلس على التوجه من قطر بعد خوض السوبر الإفريقى إلى عمان ترانزيت ثم إلى الإمارات. وأضاف عضو المجلس أن التجهيزات للمباراتين تتم على أكمل وجه، وأن المجلس كله ثقة في اللاعبين وقدرتهم على إسعاد جماهيرهم بتحقيق البطولتين، وأن الجهاز الفنى يركز على المباراتين ويشحذ همم اللاعبين للفوز بهما. وفى سياق متصل، وصل إلى النادى خطاب التعهد القطرى بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقى، وذلك عقب تواصل، هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الإفريقى والاتحاد الدولى، مع رئيس الزمالك، وإبلاغه بانتهاء الأمر رسميا، ووصول خطاب التعهد بتأمين البعثة للاتحاد الإفريقى «كاف». في شأن مختلف، يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تدريباته اليوم «الخميس» على ملعب النادى، بدون راحة، عقب خوض الفريق لمباراة حرس الحدود أمس، وذلك استعدادا للمباراة المهمة أمام الإسماعيلى، المقررة الأحد المقبل، والتى تعد البروفة الأخيرة قبل مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى. وقرر المدير الفنى الفرنسى، باتريس كارتيرون، خوض اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة الأمس، مرانا قويا، تحت إشرافه، فيما يخوض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية وتأهيلية لتجنب الإرهاق، تحت إشراف سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز، مدربى الفريق، وتشهد التدريبات عودة مصطفى محمد، الذي غاب عن مباراة الأمس بسبب الإيقاف، لحصوله على 3 إنذارات، وحصوله على راحة من التدريبات قبل المباراة، كما عاد محمود عبدالرازق شيكابالا، والكونغولى كاسونجو، والتونسى فرجانى ساسى، ومحمود جنش، بعد استبعادهم من مباراة أمس.