الكالتشيو: فيرونا يخطف نقطة من معقل لاتسيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

خطف نادي هيلاس ​فيرونا​ نقطة ثمينة من معقل نادي ​لاتسيو​ وقاده للتعادل السلبي 0 - 0 في اللقاء المؤجل الذي جمع بينهما لحساب الجولة 17 من الكالتشيو.



لاتسيو الذي كان يمني النفس باستكمال المسيرة الناجحة التي مر بها في الفترة الاخيرة لكن كل محاولاته باءت بالفشل ولم يستطع هداف البطولة ايموبيلي من زيارة الشباك لتنتهي المواجهة 0 - 0 .

من ناحيتهم الضيوف كان لهم بعض الفرص لكن حارس مرمى ابناء العاصمة وقف سدا منيعا وزاد عن مرماه ليكتفي ابناء المدرب سيميوني بالنقطة التي رفعت رصيدهم الى 50 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.