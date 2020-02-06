شكرا لقرائتكم خالد الغندور: سنرد على تركى آل الشيخ كرويًا "احنا مش فرقة سهلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور، أن نادى الزمالك ورئيسه المستشار مرتضى منصور تربطه علاقة أكثر من رائعة مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، ونتمنى له الشفاء العاجل .

وأضاف الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية "الزمالك"، جمهور الزمالك غضب من تويتة تركى ال الشيخ، وسنرد عليه بنفس الرد الكروى "احنا مش فرقة سهلة" .

وكان تركي آل شيخ نشر علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينه كتب فيها "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه انا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".