شكرا لقرائتكم "الونش" يغيب عن مواجهة الزمالك ضد الاسماعيلي الاحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب محمود حمدى "الونش" مدافع فريق الزمالك عن الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف.

وحصل "الونش" على الإنذار الثالث في مباراة حرس الحدود التي أقيمت في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية ومن المقرر أن يشارك محمد عبد الفني في المباراة المقبلة بجوار محمود علاء في ظل تأكد غياب الونش عن لقاء الدراويش.

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ونجح الزمالك فى استعادة نغمة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت على ستاد القاهرة، ليعوض تعثره الأخير أمام وادى دجلة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات المسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة التى حققها الزمالك أمام حرس الحدود، رفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، ليواصل الأبيض المنافسة على التقدم فى المراكز فى الظل التنافس مع المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة إلا أن الأخير خاض 16 مباراة، والأهلى صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى جميع اللقاءات.

وافتتح محمود علاء، مدافع الزمالك، التسجيل لفريقه أمام حرس الحدود، فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف سجلهم جميعًا من ركلات جزاء فى الدورى الممتاز بداية من الموسم الجارى، ثم نجح أحمد زيزو فى إضافة الهدف الثانى ليفوز الأبيض بثنائية نظيفة على الحدود.