شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: نتمنى "فبراير" شهر الألقاب للزمالك.. ومواجهة الترجى نهائي مبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض يسعى لحصد أكبر عدد من النقاط خلال الفترة القادمة في الدورى المصرى، ونتمنى أن يكون شهر فبراير تحقيق الألقاب .

و أضاف المشرف على الكرة، في تصريحات لبرنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية "الزمالك"، قائلًا:" الدوري لسه طويل والنقط اللى كنا بنخسرها كانت تحديدًا امام الفرق المتأخرة في جدول الترتيب، وكان مستوانا أمام وادى دجلة سئ وكارتيرون واللاعبين كانوا غير راضين عن الأداء".

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وتابع :" قدمنا مستوى جيد أمام فريق حرس الحدود و الفترة القادمة نسعى لحصد اكبر عدد من النقاط في الدورى، وسنركز في مبارايات افريقيا ".

وعن مواجهة الترجى التونسى قال :" مواجهة الترجى في الفترة القادمة في درى أبطال أفريقيا صعبة، و نستعد لها جيدًا وهى نهائي مبكر، كما نسعى لتجاوز عقبة الترجى في السوبر الافريقى، ".