شكرا لقرائتكم خالد الغندور: طارق العشرى أخطأ تدريبيًا وفنيًا أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور، أن طارق العشرى المدير الفني لفريق حرس الحدود أخطأ تدريبيًا و فنيًا خلال مواجهته للزمالك اليوم، لأنه قام بتغير طريقة اللعب أمام الأبيض اليوم، وقام بالضغط على المدافعين ولكن ذلك أسفر عن خلق مساحات للابيض استطاعوا بتسجيل الأهداف .

ووصف الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية "الزمالك"، اعتراض طارق العشرى ولاعبى حرس الحدود بـ "الرهيب" على عدم احتساب ركلة جزاء ضد الزمالك ، وفى الشوط الثانى وقبل بدايته أخر العشرى المباراة، وهو اعتراض غير طبيعى، وجعل اللاعبين تعترض على الفاضى و المليان .

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

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سجلى هدفي الزمالك، محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 والمغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 26.

وارتقى الزمالك بعد هذا الفوز للمركز الثالث في الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

فيما تجمد فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.