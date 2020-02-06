شكرا لقرائتكم خالد الغندور: حكام السوبر الإفريقي من الصين "وربنا يستر من كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي خالد الغندور، أن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك أمام الترجى في السوبر الإفريقي، من الصين قائلًا:" ربنا يستر من الكورونا"، ومواجهة الترجى غير مضمونة .

وأعترض الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية "الزمالك"، على استقدام حكام من الصين لإدارة مباراة السوبر الإفريقي قائلًا:" يقال أن الحكام من الصين ومش عارف ليه هو احنا بنلعب في كأس العالم للاندية لازم يكون طاقم التحكيم إفريقي، وربنا يستر من فيروس كورونا ".

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و تابع الغندور: "سنواجه خلال 21 يوم الترجى التونسى في 3 مباريات ، الاهلى مرتين ، والاسماعيلى ،وبيراميدز " .

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي على السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الحالي.

واعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا من المهندس هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي.