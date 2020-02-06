شكرا لقرائتكم المصري يبدأ اجراءات سفر احمد جمعة لإجراء جراحة لزرع غضروف الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت إدارة النادي المصري إجراءات سفر أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي، إلى قطر وذلك لإجراء جراحة لزرع غضروف الركبة في احد المستشفيات، والتي حصلت على الاعتماد الرسمي من قبل مركز التقييم والأبحاث الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (F-MARC) بإعتباره مركز للتميّز في الطب الرياضي.

ومن المقرر أن يُجـري الجراحة الطبيب اليوناني ايمانويل باباكوستاس والذي يُعد أحد أبرز الخبراء في هذا المجال.

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كان اللاعب أحمد جمعة والذي يعتبر أبرز هدافي المصري في السنوات الأخيرة بإحرازه لـ 34 هدف ببطولة الدوري العام جعلته يأتي في المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للمصري بالدوري العام بالإضافة إلى أهدافه التسعة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية على مدار مشاركات المصري بالبطولة ليتصدر بهم ترتيب هدافي المصري بالكونفيدرالية.