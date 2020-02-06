شكرا لقرائتكم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات: الترامادول غير محظور على الرياضيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف دكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، عن رفض الوكالة الدولية "الوادا" إدراج الترامادول ضمن قائمة المحظورات بشكل نهائي .

وقال أسامة غنيم في تصريحات خاصة ، "الترامدول لن يتم دخوله في المواد المحظورة حيث تعتبره الوكالة الدولية من المسكنات الهامة خاصة بعد ما قامت الوكالة بعمل تجارب لمدة 4 أشهر واكتشفوا أن الترامدول لم يقدم زيادة معدل المجهود للاعبين ولكنه مسكن قوي للآلام فقط".

وأضاف مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ، أن الترامدول يعتبر من المواد المجرمة نظراً لأدمانه ولذلك عند اكتشاف تعاطى أحد اللاعبين له سيتم إبلاغ الشرطة فى الحال.

وأشار غنيم ، أن الوكالة المصرية تسعي للحصول علي الضبطية القضائية لتفتيش اللاعبين وضبطهم بالترامادول، موضحاً أن هناك اتصالات مع وزارة العدل لمنح الضبطية للوكالة خاصة أن هناك لاعبين بالدورى المصرى بمختلف درجاته، يتعاطون أقراص "الترامادول" من أجل زيادة معدل مجهودهم أثناء المباريات، وأن الضبطية القضائية ستجعله يتمكن من تفتيش اللاعبين لضبطهم بالمخدر، مثل ضباط الشرطة.