موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقياأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن داونز الجنوب افريقي فى دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي أجريت قرعتها مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر.
موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقياوأعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز يوم الجمعة 28 فبراير الجارى بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في جنوب افريقيا يوم الجمعة 6 مارس المقبل.
والتقي الفريقان في نفس الدور لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي ، حيث ودع المارد الأحمر البطولة بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي سجله وليد أزارو، فى مباراة إياب ربع نهائي للبطولة، وسبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.
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