شكرا لقرائتكم منسق صن داونز لسوبر كورة: " انا أهلاوي وضحكت لأني خايف نقابله تاني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد على منسق عام فريق صن دلونز فى تصريح خاص لسوبر كوره عن سر "ضحكه" عقب اعلان وقوع الاهلى في مواجهة صن داونز : " كنت خايف نقابل الاهلى وقولت لديده ذكورا بلاش تطلعنا معاهم ولما القرعة طلعت ضحكت"

خالد على منسق صن داونز خالد على منسق صن داونز Advertisements

وكانت أقيمت قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، حيث أسفرت عن مواجهة الأهلي لصنداونز، والزمالك للترجي التونسي في المرحلة المقبلة من البطولة.

خالد على منسق صن داونز

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوره لمنسق عام صن داونز "ضحكة" بعد الاعلان عن مواجهة الاهلى وتفاعل معها رواد المواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد ان فاز صن داونز فى اخر مواجهة له مع المارد الاحمر بخماسية دون رد واطاح الفريق الجنوب افريقي بالاهلى من دور ال ٨ ايضا