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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد الترجى فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتى الزمالك ضد الترجى التونسى فى منافسات دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الحالية التى يسعى الأبيض إلى مواصلة المنافسة بها لتحقيق حلم اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ نسخة 2002 التى فاز بها الزمالك على حساب الرجاء المغربى بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد "دونجا".

وكان الزمالك قد تغلب اليوم على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وسجل ثنائية فوز الزمالك كل من محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد زيزو فى الدقيقة 26، بهذا الفوز الذى حققه الزمالك على حرس الحدود، يرفع رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، ليواصل المنافسة نحو المراكز المتقدمة فى الظل التنافس مع المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة إلا أنه خاض 16 مباراة، والأهلى صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى جميع اللقاءات.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجى فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا

ويسعى الزمالك للاستعداد لمواجهة الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة فى اللقاء الذى سيقام يوم الأحد القادم فى الدورى قبل بدء الاستعدادات لخوض بطولة السوبر الإفريقى أمام الترجى ثم استئناف الاستعدادات للسوبر المحلى يوم 20 من الشهر الجارى أمام الأهلى ثم قمة الدورى أمام الفريق الأحمر ثم بعد ذلك مواجهات الترجى فى دورى أبطال إفريقيا.