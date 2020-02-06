شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا 2020 أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي أجريت قرعتها مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر. مواعيد مباريات ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا 2020 أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي أجريت قرعتها مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر. وجاءت مباريات دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، كالتالى:

الزمالك × الترجى التونسي

الأهلى × صن داونز الجنوب أفريقى

الوداد المغربى × النجم الساحلى التونسي

الرجاء المغربى × مازيمبى الكونغولى

مواعيد مباريات ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا:

مباريات الذهاب

الجمعة 28 فبراير الأهلى × صن داونز الجنوب أفريقى

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الرجاء المغربى × مازيمبى الكونغولى

السبت 29 فبراير الوداد المغربى × النجم الساحلى

الزمالك × الترجى التونسي

مواعيد مباريات ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا 2020

مباريات الإياب

الجمعة 6 مارس الترجى التونسي × الزمالك

صن داونز × الأهلى

مازيمبى × الرجاء المغربى

السبت 7 مارس النجم الساحلى × الوداد المغربى

جدير بالذكر أن الترجى التونسي، هو حامل لقب دورى أبطال أفريقيا، في أخر نسختين، بينما يمتلك الأهلى، الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 8 ألقاب.

وتقام مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2019 - 2020، يوم 29 مايو المقبل.