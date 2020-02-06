شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباراتي الخميس .. ابراهيم نور الدين لـ الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الخميس ببطولة الدوري الممتاز على النحو التالي: طنطا والمصري: أحمد جمال "حكم ساحة" يعاونه سيد نافع وسيد حسن.. و"الحكم الرابع" رامي ضرار بيراميدز والأهلي: إبراهيم نور الدين "حكم ساحة، يعاونه واحمد حسام ومحمود أبو الرجال .. و"الحكم الرابع" عمرو الشناوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حكام مباراتي الخميس .. ابراهيم نور الدين لـ الأهلي وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.