شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

سجلى هدفي الزمالك، محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 والمغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 26.

وارتقى الزمالك بعد هذا الفوز للمركز الثالث في الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

فيما تجمد فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

غاب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.

الشوط الأول

بدأ حرس الحدود، المباراة، مهاجماً الزمالك في محاولة للمباغتة وحصل لاعبو الحدود على ركلة ركنية أولى في الدقيقة 2 ولكن نفذها مصطفى جمال إلى خارج حدود الملعب ونجح الزمالك في استعادة السيطرة سريعاً على أحداث المباراة من خلال وسط ملعبه في محاولة للهجوم عن طريق انطلاقات المغربى محمد أوناجم في الجبهة اليمنى وسط محاولات متبادلة بعد ذلك بين الفريقان وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 9 بداعى دفع المغربى أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء من جانب عبد الله جمعة عواض لاعب حرس الحدود ليتقدم محمود علاء لتنفيذ الكرة وسددها في شباك السعدنى حارس الحدود ليسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 10 ثم تقدم لاعبو حرس الحدود للهجوم في محاولة لإدراك التعادل دون جدوى.

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فى الدقيقة 25، حرم القائم، جريندو من تسجيل هدف رائع لحرس الحدود ووسط ضياع التعادل رد الزمالك بهجمة منظمة سريعة مع تحرك زيزو الذى مرر إلى بن شرقى داخل منطقة الجزاء ليحول الكرة عرضية على رأس زيزو الذى حولها فى شباك حرس الحدود لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه وسط استمرار تحركات بن شرقى لزيادة التقدم، ثم مرت الدقائق وسط سيطرة نسبية لحرس الحدود فى محاولات لتقليص الفارق ولكن نجح الزمالك فى إنهاء الشوط الأول متقدماً بالثنائية التى سجلها علاء وزيزو.



الشوط الثانى

تأخر انطلاق الشوط الثانى بين الزمالك وحرس الحدود نتيجة احتجاج طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود على طرده، الذى خرج بعد ذلك ودفع بمحمد عبد الفتاح تاحا بدلا من مصطفى مارسيلو لإغلاق الثغرات الدفاعية إلى جانب تنشيط الهجوم بالدفع بأحمد شرويدة بدلا من عبد الله جمعة عواض ثم ألغى حكم المباراة هدفا لصالح الزمالك نتيجة تسلل محمود الونش فى الدقيقة 47 ثم واصل الفريقان المحاولات الهجومية ودفع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بأولى تغييرات بنزول عبد الله جمعة بدلا من إسلام جابر فى الدقيقة 60.

وأجرى طارق العشرى، ثالث تغييرات بنزول إبراهيما كونيه بدلا من عبد الرحمن جبنة، وفى الدقيقة 64، حصل الزمالك على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء ليحولها أوناجم بعرضية متقنة أمام محمود علاء الذى مرت الكرة من أمامه لترتد بهجمة سريعة على مرمى الأبيض وسط انطلاق كونيه الذى مرر عرضية لكنها مرت من أمام شرويدة ثم مرر أوباما كرة رائعة إلى أوناجم فى الدقيقة 68 الذى انفرد بالحارس أحمد السعدنى ولكن تسديدته جاءت فى يد الحارس ليحرم الأبيض من مواصلة تعزيز التقدم.



