شكرا لقرائتكم خالد الغندور: "فبراير" شهر البطولات لفريق الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور، أن الزمالك سيواجه خلال شهر فبراير العديد من المواجهات الهامة و الصعبة، وهو شهر بطولات ولاعبى الزمالك قادرين على تحقيق الفوز خلال هذه المباريات.

وأشار الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية "الزمالك"، أن نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا ستقام على مباراة واحدة في المغرب يوم 29 مايو المقبل.

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أقيمت مساء اليوم الأربعاء قرعة دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى حامل اللقب.

وتقام مواجهة الذهاب فى القاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما يقام لقاء الإياب أحد يومى 6 أو 7 مارس على ملعب "رادس".