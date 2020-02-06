شكرا لقرائتكم محكمة سويدية تسمح لمواطن بإضافة "نيوكاسل" إلى اسمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبلت محكمة سويدية طعنا تقدم به مشجع لنادي نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لإضافة اسم النادي إلى اسمه عقب نزاع مع السلطات المختصة بسبب عشقه للنادي.

ويعشق رولف كورنليوسون (54 عاما) نادي نيوكاسل منذ الصغر حين اشترى له والده الذي كان يعمل في الصيد زي الفريق خلال واحدة من رحلاته الكثيرة إلى إنجلترا.

وبعدها اصطحبه والده عبر بحر الشمال في قاربه لمشاهدة مباراة تعادل فيها نيوكاسل 2-2 مع ليدز يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك وأصبح الفتى من وقتها عاشقا مخلصا للنادي.

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وشاهد كورنليوسون أكثر من مئة مباراة لنيوكاسل من وقتها لكن السلطات السويدية رفضت إضافة "نيوكاسل" إلى اسمه. وقرر كورنليوسون نقل القضية إلى محكمة الاستئناف في جوتنبرج.

ويوم الاثنين سمحت له المحكمة بتغيير إسمه إلى رولف لينارت نيوكاسل كورنليوسون.

وأبلغ وسائل إعلام محلية "لم أكن أتوقع أن ينجح هذا الأمر لكني أحق شخص في العالم بإضافة اسم النادي الذي يعشقه إلى اسمه".