ابن سليم يشيد بمشاركة الإمارات فـي كأس الأمـم للـكـارتيـنـج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك الإمارات في بطولة مينا كأس الأمم للكارتينج لتكون من بين 14 دولة ممثلة في البطولة الافتتاحية المدعومة من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وتديرها الجمعية العمانية للسيارات وتقام في مسقط سبيد واي خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير/ شباط الحالي.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: لدينا غالبية كبار السائقين في المنطقة سينافسون لأول مرة في نفس الحدث، وهي فرصة عظيمة لفريق الإمارات، وعندما تنافس الأفضل في رياضة السيارات فإنك سريعاً ما تدرك ما يترتب عليك القيام به للارتقاء بمستوى أدائك، وهذا ما يفعله كبار السائقين في العالم، الذين انتقل الكثير منهم من سباقات الكارتينج إلى الفورمولا 1.

ويضم الفريق الإماراتي خليفة القبيسي ومحمد مطر الشامسي في فئة جونيور وفئة سينيور من تحدي مينا روتاكس ماكس شالينج، وينافس الشامسي أيضاً في سباق مينا آر دي 1 القدرة وسباق مينا آر دي 1 سبرينت إلى جانب زملائه بالفريق الإماراتي سلطان محمد السويدي، ومحمد إسماعيل، وحسين اوميد علي، وكريج وات ومارك روكا.