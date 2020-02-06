الشارقة بطل شتاء دوري اليد بالعلامة الكاملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أسفرت الجولة التاسعة من دوري اليد عن فوز الشارقة على مستضيفه الوصل 28-18، وكان الشوط الأول انتهى 14-9 وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها الشوط الثاني، وربما هي صدفة نادرة أن تكون نتيجة الشوطين متطابقة تماماً، وأدار المباراة طاقم التحكيم الذي قاده المونديالي عمر الزبير وراقبها جمال الشامسي وتقدم حضورها محمد شريف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد ومحمد الحصان وناجي ربيعة من إدارة الشارقة الألعاب الجماعية ومحمد علي الحمادي مدير الصالة الصفراء في زعبيل.

وبفوزه على الوصل، حافظ الشارقة على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة 27 نقطة من 9 مباريات وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق الخسارة في الدور الأول، ويليه شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وفاز ب8 وتعرض لخسارة واحدة من الشارقة، وفي بقية مباريات الجولة فاز شباب الأهلي على بني ياس 29-22 وفاز الجزيرة على الوحدة 35-19 وفاز العين على الظفرة 28-21 وفاز النصر على مليحة 29-24.