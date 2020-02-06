حمدان بن محمد يشهد سباقات اليوم الرابع لمهرجان الهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس سباقات اللقايا لأصحاب السمو الشيوخ بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة ميدان المرموم ضمن فعاليات مهرجان ولي عهد دبي لسباقات الهجن.

وتتواصل السباقات اليوم عبر الفترتين الصباحية والمسائية التي يبلغ عدد أشواطها 40 شوطاً من بينها 22 شوطاً للفترة الصباحية و18 شوطاً للفترة المسائية. وأسفرت الفترة المسائية التي خصصت للقايا أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كلم عن فوز هجن العاصفة بالشوط الأول، بعدما قاد المضمر غياث الهلالي المطية «الشاهينية» لصدارة الشوط، بينما فازت بلقب الشوط الثاني «جمايل» المملوكة إلى هجن الرئاسة.

وعادت هجن العاصفة إلى الصدارة في الشوط الثالث عن طريق «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي، قبل أن تحقق هجن الرئاسة لقب الشوط الرابع عن طريق «شاهين» بقيادة راشد المنصوري، أما الشوط الخامس فقد شهد ظهور هجن زعبيل في لائحة المتصدرين بعدما جاءت «الشاهينية» في المركز الأول بقيادة راشد محمد مروشد، بينما فازت «التماس» المملوكة إلى هجن الرئاسة بلقب الشوط السادس.

وسيطرت هجن العاصفة على الشوطين السابع والثامن عبر «شاهين»، كما فاز «شاهين» بلقب الشوط المخصص للجعدان المهجنات، أما الشوط التاسع فقد شهد فوز «الصايلة» المملوكة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفازت بالشوط العاشر«متعبة» المملوكة لهجن الرئاسة. وأسفرت نتائج ال16 شوطاً التي أقيمت في الفترة الصباحية لفئة اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عن فوز الشاهينية لهجن العاصفة في الشوط الأول، وراهية لهجن الرئاسة بالشوط الثاني، وشاهين لهجن العاصفة في الشوط الثالث، ومشيب لهجن العاصفة بالرابع،ثم الشاهينية بالخامس والسادس،والرنج لسمو الشيخ حمدان بن راشد بالشوط السابع ونشوان لهجن الرئاسة بالثامن وهملولة لهجن البشاير بالتاسع ومتعبة لهجن الرئاسة بالعاشر، وتألق سراب لهجن الرئاسة في الشوط 11 وحقق أفضل زمن وقطع مسافة السباق 5 كلم في زمن قدره 7:23:6، ونال شاهين لهجن العاصفة لقب الشوط 12، وفاز شاواهين لهجن الرئاسة بالشوط 13 وحماس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بالشوط 14، وحلت الشاهينية لهجن ند الشبا بطلة للشوط 15 وفازت الشاهينية لهجن العاصفة بالشوط 16.